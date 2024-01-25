Под завалами насосной станции в Новотроицке находятся шесть человек

Специалисты МЧС России разбирают завалы на месте обрушения насосной станции в Новотроицке. Как сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, под обломками находятся шесть человек, еще один погиб.

Трое пострадавших переданы врачам. На месте работают 77 специалистов, включая психолога МЧС России, и 22 единицы техники.

Из-за ЧП в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. На место происшествия выехал начальник Главного управления МЧС России по Оренбургской области Александр Зенов и глава Новотроицка.

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