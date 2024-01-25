В Оренбургской области обрушилась насосная станция — власти ввели режим ЧС
В Новотроицке в Оренбургской области обрушилась насосно-фекальная станция по улице Фрунзе. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в МЧС.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека. Их передали в руки медиков.
На место происшествия выехал начальник Главного управления МЧС России по Оренбургской области Александр Зенов и глава Новотроицка. Сейчас оперативные службы продолжают разбирать завалы. На месте работают 77 человек и 25 единиц техники.
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