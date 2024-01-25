Квартиры дома по улице Космонавтов в Казани признали непригодными для проживания

В Казани жилые помещения в многоквартирном доме по улице Космонавтов, 31а признали непригодными для проживания. Соответствующие распоряжения приняты в исполкоме города.

Неделю назад казанские власти отменили постановление от 19 сентября 2023 года, в котором многоквартирный дом по улице Космонавтов, 31а был признан аварийным и подлежащим сносу.

В документе было сказано, что решение приняли «в целях устранения допущенной технической ошибки, в соответствии с заключением городской межведомственной комиссии об оценке соответствия помещения».

Согласно открытым данным, одноэтажный дом №31а по улице Космонавтов построен в столице Татарстана в 1961 году.



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