Исполком Казани отменил постановление о признании многоквартирного дома по улице Космонавтов аварийным

Казанские власти отменили постановление от 19 сентября 2023 года, в котором многоквартирный дом по улице Космонавтов, 31а был признан аварийным и подлежащим сносу. Об этом сказано в сборнике документов мэрии города.

В документе сказано, что решение приняли «в целях устранения допущенной технической ошибки, в соответствии с заключением городской межведомственной комиссии об оценке соответствия помещения».

Согласно открытым данным, одноэтажный дом №31а по улице Космонавтов построен в столице Татарстана в 1961 году.

В конце сентября владельцам жилья в этом доме поручили в шестимесячный срок обеспечить снос аварийного здания. Также они должны были вывезти строительный мусор после работ.

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Айрат Назипов