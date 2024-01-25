Китайские юани — теперь в наличии в Банке Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Банке Казани расширение валютного ассортимента: теперь в отделениях можно купить наличные китайские юани. Их покупка особенно удобна тем, кто активно участвует в международных экономических отношениях с Китаем, будь то туристические или деловые поездки, инвестиции или торговля.

Банк Казани предлагает актуальный курс и возможность заказа необходимой суммы через персонального менеджера. Это делает операции обмена простыми и удобными. Валюта всегда в наличии.

— Мы гордимся тем, что Банк Казани уверенно занимает свою нишу в проведении валютно-обменных операций. Только за прошлый год их было совершено более 146 тысяч. Это говорит в первую очередь о доверии к нам, — рассказал председатель правления Банка Казани Олег Бачурин. — Мы это ценим и с каждым днем совершенствуем свою работу в соответствии с запросами наших клиентов.

Текущий курс всегда можно посмотреть на официальном сайте банка (18+). Также можно обменять валюту в интернет-банке и в мобильном приложении Банка Казани. Список валют, доступных для обмена в интернет-банке (18+) и мобильном приложении (18+) :

китайские юани;

казахстанские тенге;

турецкие лиры;

евро;

доллары США.

Офисы, в которых будут доступны к покупке и продаже наличными китайские юани:

Центральное отделение (Казань, улица Солдатская, д. 1);

ДО «Кремлевский» (Казань, улица Кремлевская, д. 2а/4);

ДО «Камский» (Нижнекамск, проспект Химиков, д. 38);

ДО «Набережночелнинский №1» (Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 8);

ДО «Нижегородский №1» (Нижний Новгород, улица Максима Горького, д. 148);

ДО «Санкт-Петербургский №1» (Санкт-Петербург, улица Большая Московская, д. 18);

ДО «Московский №2» (Москва, улица Академика Королева, д. 3);

ДО «Московский №5» (Москва, улица Восточная, д. 13);

ДО «Московский №3» (Москва, улица Куусинена, д. 4а, к.1);

ДО «Пречистенская набережная» (Москва, Пречистенская набережная, д. 5).

Подробную информацию о предложениях и продуктах Банка Казани, графике работы офисов и курсе валют можно получить на официальном сайте банка www.bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 (800) 7751877.

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