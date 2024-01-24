«РИА Новости»: против проводницы, выбросившей кота из поезда, завели дело

Против проводницы, которая высадила кота по кличке Твикс на мороз из поезда в Кирове, возбудили уголовное дело, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.



Ранее заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников сообщал, что женщину временно отстранили от работы с пассажирами.

Инцидент случился 11 января. Проводница поезда дальнего следования высадила домашнего кота по кличке Твикс на мороз. Животное находилось в поезде легально: на него была оформлена багажная квитанция, кот ехал в вагоне, где разрешен провоз животных.

После трагической гибели кота РЖД решили внести изменения в документы, регулирующие перевозку домашних животных. Компания провела служебное расследование, после которого сообщила, что примет меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Представители РЖД совместно с Комитетом Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проведут открытые консультации, на которых обсудят предложения по улучшению правил перевозки животных в поездах.

22 января глава Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту происшествия.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко