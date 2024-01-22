Глава Следкома поручил провести проверку после гибели кота, которого высадили из поезда на мороз

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове, сообщает пресс-служба ведомства.



Инцидент случился 11 января. Проводница поезда дальнего следования высадила домашнего кота по кличке Твикс на мороз. Животное находилось в поезде легально: на него была оформлена багажная квитанция, кот ехал в вагоне, где разрешен провоз животных.

Хозяева кота обратились в правоохранительные органы, но сотрудники внутренних дел отказали им в возбуждении уголовного дела.

Глава ведомства поручил и. о. руководителя Центрального МСУТ СК России Александру Перепелицыну организовать по факту произошедшего процессуальную проверку и представить доклад.

После трагической гибели кота РЖД решили внести изменения в документы, регулирующие перевозку домашних животных. Компания провела служебное расследование, после которого сообщила, что примет меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Представители РЖД совместно с Комитетом Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проведут открытые консультации, на которых обсудят предложения по улучшению правил перевозки животных в поездах.

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Маргарита Головатенко