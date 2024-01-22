РЖД совместно с комитетом Госдумы проведут открытые консультации по правилам перевозки животных

Представители РЖД совместно с Комитетом Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проведут открытые консультации, на которых обсудят предложения по улучшению правил перевозки животных в поездах.

В пресс-службе компании уточнили, что такое решение приняли для того, чтобы «найти наиболее отвечающие требованиям современного периода решения, что позволит повысить качество этой услуги и для пассажиров, и для перевозимых животных».

Ранее сообщалось, что РЖД планирует внести изменения в документы, регулирующие перевозку животных. Компания решила пересмотреть свою политику касательно перевозок домашних питомцев после трагической гибели кота по кличке Твикс в поезде дальнего следования.

Хозяин кота Эдгар Гайфуллин рассказал, что питомец ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область к своим владельцам. На кота был куплен специальный билет.

Однако 11 января он сумел выбраться из переноски, а проводница, заметив гулявшее по вагону животное, на остановке в Кирове выпустила кота на улицу.

Кота искали несколько тысяч волонтеров. Однако, к сожалению, Твикс не смог пережить морозы, позже хозяйка животного сообщила о гибели кота.



Неравнодушные пользователи интернета создали петицию на сайте Change.org с требованием уволить проводницу РЖД. Обращение подписали уже более 300 тысяч человек.



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Илина Хакимова