РЖД внесет изменения в правила перевозки животных после гибели кота

После трагической гибели кота по кличке Твикс в поезде дальнего следования, РЖД решило внести изменения в документы, регулирующие перевозку домашних животных. Компания провела служебное расследование, посел которого сообщила, что примет меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.



Одним из ключевых изменений станет запрет для проводников на высадку животных из поезда. Вместо этого, обнаруженные животные будут передаваться сотрудникам на остановках, которые вызовут представителей зоозащитных организаций для дальнейшей помощи и размещения.

РЖД также рассматривает системную инициативу по сотрудничеству с организациями, помогающими беспризорным животным. Это может включать регулярную поддержку и защиту для животных, нуждающихся в помощи.

СМИ сообщали, что проводница высадила из вагона кота Твикса в тридцатиградусный мороз в Кирове. Кот был с хозяином, но выбрался из переноски. В РЖД принесли извинения владельцам.



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Маргарита Головатенко