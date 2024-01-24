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Казань «встала» в 9-балльных пробках

15:08, 24.01.2024

Днем среды пробки в Казани достигли 9 баллов. Сложная дорожная ситуация практически во всех районах столицы Татарстана, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В центре города движение практически парализовано.

Красным цветом окрашены ул. Габдуллы Тукая, Пушкина, Тихомирнова, Островского, Право-Булачная, Лево-Булачная, Бурхана Шихиди, Московская, Марселя Салимжанова и Нариманова.

По городу наблюдается большое количество ДТП.

Сильные пробки наблюдаются также на пр. Победы и Универсиады, ул. Рихарда Зорге, Юлиуса Фучика, Хусаина Мавлютова, Танковой, Даурской, Аделя Кутуя и Николая Ершова.

Утром пробки в Казани достигли 10 баллов. Сильнее всего движение было затруднено на подъездах к городу.

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Илина Хакимова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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