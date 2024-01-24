Казань «встала» в 9-балльных пробках
Днем среды пробки в Казани достигли 9 баллов. Сложная дорожная ситуация практически во всех районах столицы Татарстана, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
В центре города движение практически парализовано.
Красным цветом окрашены ул. Габдуллы Тукая, Пушкина, Тихомирнова, Островского, Право-Булачная, Лево-Булачная, Бурхана Шихиди, Московская, Марселя Салимжанова и Нариманова.
По городу наблюдается большое количество ДТП.
Сильные пробки наблюдаются также на пр. Победы и Универсиады, ул. Рихарда Зорге, Юлиуса Фучика, Хусаина Мавлютова, Танковой, Даурской, Аделя Кутуя и Николая Ершова.
Утром пробки в Казани достигли 10 баллов. Сильнее всего движение было затруднено на подъездах к городу.
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