«Взятка холодильником, шкафом и ножом»: в Казани начальник колонии №18 приехал на свой арест из дома

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Приволжский райсуд Казани рассмотрит ходатайство по мере пресечения для 32-летнего начальника колонии №18 Азата Сафина. СК будет просить для него домашний арест, в суд майор внутренней службы прибыл своим ходом, передает с места журналист «Реального времени».



Напомним, начальника колонии привлекли в качестве подозреваемого в получении взятки 19 января, однако в изолятор временного содержания отправлять не стали. По данным источников «Реального времени», с учетом написанной явки с повинной и семейных обстоятельств Сафина протокол о его задержании не составлялся. Подозреваемого допросили и освободили в тот же день.

22 января ему предъявили первичное обвинение и получили полное признание вины. После чего в суд поступило ходатайство о домашнем аресте фигуранта. К назначенному судьей времени у зала собрались Азат Сафин и его адвокат Линар Мифтахиев. Расследование по этому делу ведет следователь по особо важным делам Приволжского отдела Следкома по РТ Евгений Скрипников, который также возглавляет следственную группу по коррупционной истории начальника колонии №2, полковника Марата Сайфутдинова. Напомним, тот уже отправлен под домашний арест по делу о взятках тюльпанами, курятиной и оргтехникой на 396 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По версии силовиков, с июля 2022-го по сентябрь 2023 года начальник колонии неоднократно требовал от одного из осужденных привезти в колонию стройматериалы, мебель, инструменты и бытовую технику. Осужденный соглашался, находясь в зависимости от офицера и веря в обещание о переводе на более легкие условия содержания и содействии в УДО.

В результате в комнате для свиданий ИК-18 появился импортный телевизор, а в одном из служебных кабинетов (аккурат к приезду проверяющих) — шкаф и тумба. Кроме того, по данным источников «Реального времени», на свой день рождения — в марте 2022-го — Сафин якобы потребовал подарить ему нож и в итоге получил столовый прибор — холодное оружие, которое позднее оценили в 6 тысяч рублей. Общий размер взятки имуществом оценен в 100 тысяч рублей. В эту сумму входит и стройматериал — два железобетонных кольца для оборудования колодца, которые, как полагают силовики, Сафин не успел вывезти на свой участок. Их изъяли в колонии.

В оперативной разработке этой истории и задержании начальника участвовали сотрудники УФСБ по РТ и службы собственной безопасности регионального УФСИН.