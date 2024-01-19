Источник: начальник колонии №18 Казани повинился во взятке 100 тысяч рублей

Сегодня в Казани снова задержали начальника колонии — на сей раз колонии №18. Сотрудники СК и оперативники пришли к нему с обысками на работу и домой. 32-летний майор внутренней службы Азат Сафин получил статус подозреваемого в деле о взятке.



Как уточняют источники «Реального времени», Сафину вменяют получение материальных ценностей на общую сумму 100 тысяч рублей. По версии силовиков, с июля 2022-го по сентябрь прошлого года начальник колонии неоднократно требовал от одного из осужденных приобретения то стройматериалов, то мебели, то инструментов и бытовой техники. И осужденный, находясь в зависимости от офицера, соглашался и передавал требуемое. В обмен на обещания — перевести на более легкие условия содержания и посодействовать в условно-досрочном освобождении.

Оперативная разработка майора Сафина длилась больше года. О проверке он знал и после задержания начальника колонии №2 по схожей истории написал явку с повинной, утверждает один из источников «Реального времени».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

С ходатайством о мере пресечения начальнику ИК-18 следователи в суд пока не обращались.

Напомним, в среду казанский суд санкционировал домашний арест для полковника Марата Сайфутдинова, обвиняемого во взятках тюльпанами, бытовой техникой, оплатой услуг по ремонту авто и бытовой техникой — всего на 396 тысяч. На заседании начальник колонии №2 заявил, что вину признает, и рассказал, что принял колонию с долгами на 156 млн рублей.