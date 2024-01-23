УНИКС разгромил МБА в Москве

Казанский баскетбольный клуб УНИКС одержал важную победу в матче регулярного чемпионата против московского МБА. Игра, которая стала решающей на финишной прямой сезона, прошла на площадке соперников и завершилась убедительным успехом казанцев — 85:62.



УНИКС не оставил москвичам шансов в четвертях матча — ни одна из них не закончилась в пользу МБА. Казанцы продемонстрировали отличную командную игру, ярко выступили лидеры — Джален Рейнольдс, Маркос Найт и Исмаэль Бако. Особенно отличился Маркос Найт, ставший лучшим по передачам.

Следующий матч УНИКС проведет дома — 27 января они примут саратовский «Автодор». Игра станет отличной возможностью для казанцев закрепить успех и продолжить победное шествие в чемпионате.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко