В Татарстане в 2023 году снизилось количество преступлений в отношении детей

В Татарстане снизилось количество противоправных действий в отношении несовершеннолетних, в 2023 году поступило на 7,4% меньше сообщений о преступлениях против детей по сравнению с 2022 годом, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.



Следственное управление возбудило 758 уголовных дел по фактам преступлений против несовершеннолетних. Из них 337 дел направлены в суд, где будут рассматриваться дела 357 обвиняемых.

Один их самых ярких примеров 2023 года — дело супругов из Бугульмы, которые истязали пасынка, используя малозначительные поводы. Преступления были пресечены, когда старший брат мальчика сообщил об избиении тете. По результатам расследования супругам предъявлены обвинения в истязании и неисполнении родительских обязанностей. Рассмотрение дела продолжается.

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Маргарита Головатенко