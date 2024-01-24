Сегодня в Казани ожидается до -10 градусов и снег

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня, 24 января, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие осадки. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от -8 до -10 градусов. Ветер юго-западный, южный 6—11 м/с, местами с порывами до 14 м/с. На дорогах гололедица.

В целом по республике прогнозируют от -7 до -12 градусов. Днем местами небольшой снег и слабая метель. Ветер юго-западный, южный 6—11 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин