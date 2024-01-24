Поликлинике пришлось в суде доказывать право собственности на свое здание

Фото: скриншот realnoevremya.ru с ГАУЗ «Городская поликлиника №6»/ Vk.com

Местные власти не хотели регистрировать право собственности из-за отсутствия денег

Как выяснило «Реальное время», городской поликлинике №6, находящейся в Набережных Челнах, пришлось через суд доказывать право собственности и утверждать перепланировку своего здания. Иск госучреждения рассмотрели в республиканском арбитраже.

В материалах дела указывается, что заявление было подано к администрации Челнов. Больница добивалась признания права государственной собственности Республики Татарстан на самовольно реконструированный объект. Общая площадь поликлиники — чуть более 11 тысяч квадратных метров, объект состоит из шести этажей. Само здание на праве собственности принадлежит больнице.

В 2017 году в поликлинике решили построить дополнительный пристрой, картотеку. Проектную документацию заказали у ООО «Камастройпроект». По итогам строительства на втором этаже больницы появился балкон с капитальной крышей, который был застеклен и утеплен. Площадь постройки составила дополнительные 155,7 кв. м, это привело к увеличению здания, что отразили в техпаспорте на следующий год.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

В 2019 году представители госучреждения отправили письмо в городскую администрацию с просьбой помочь в решении вопроса о получении разрешения на перепланировку и акта о ее проведении в МФЦ, чтобы зарегистрировать обновленные площади. В ответ на это управление архитектуры Челнов попросило больницу представить им техническое заключение по результатам обследования объекта. После этого представителям поликлиники сообщили о невозможности проведения технического обследования помещений картотеки на втором этаже в зоне балкона в связи с отсутствием средств в бюджете муниципалитета.

Спустя год после этого истцы отправили письмо в Росреестр Татарстана, который также мог бы зарегистрировать изменения в здании, но и оттуда пришел отказ. Утверждать пристрой не стали потому, что в составе приложения технического плана не было документов о реконструкции здания. В Росреестре указали на то, что по техническому плану, который представила больница, произошел снос и возведение перегородок, строительство входной группы и помещения на втором этаже, в связи с этим и был выдан отказ.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На заседании суда также была представлена справка от «Камастройпроекта», которая свидетельствовала о том, что спроектированные помещения картотеки не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального строительства, не приводят к нарушениям требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, а результаты инженерных изысканий не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом.

К делу пришлось подключать экспертов

Для разрешения этого спора и регистрации права на изменения в здании в суде прибегли к независимой экспертизе. Судья по этому делу поручил эксперту ответить на следующие вопросы: отвечает ли пристрой градостроительным и строительным нормам и правилам, санитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям противопожарной безопасности, а также создает ли он угрозу жизни и здоровью граждан, нарушает ли права и охраняемые законом интересы других лиц?

Спустя некоторое время пришел положительный ответ. Из экспертного заключения следует, что возведенный пристрой (помещение картотеки) общей площадью 155,7 кв. м соответствует градостроительным и строительным нормам и правилам, отвечает санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности. Эксплуатация объекта недвижимости не создает угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушает права.

realnoevremya.ru (архив)

По итогам разбирательств суд удовлетворил иск поликлиники №6 полностью. Он признал за ней право собственности на самовольно реконструированный объект. Кроме этого, суд поручил перечислить 170 тысяч рублей с депозитного счета Арбитражного суда экспертам, которым до этого платила сама больница.



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Александр Зарипов