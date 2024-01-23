За сутки в Казани произошло больше 350 ДТП

В Казани за 22 января поступило 355 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В двух из них не обошлось без пострадавших, рассказали в Госавтоинспекции столицы Татарстана.

Кроме того, в городе за прошедшие сутки были задержаны сразу 14 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 2 автомобилиста, не имевших прав управления транспортным средством.

В понедельник вечером Казань встала в 10-балльных пробках. В городе наблюдалось большое количество аварий. Проезд значительно затрудняли нерасчищенные после снегопада улицы и возникающие ДТП.

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Илина Хакимова