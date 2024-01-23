Большинство россиян не ожидают изменений ключевой ставки ЦБ до марта

Большинство опрошенных россиян (53%) считают, что ключевая ставка Центрального банка России (ЦБ РФ) останется без изменений до марта 2024 года. Об этом сообщает «Газета.ru», ссылаясь на исследование, проведенное сервисом Moneyman.

Примерно четверть респондентов ожидают повышения ставки в пределах 1 процента.

Еще около 12% опрошенных прогнозируют более значительное повышение. А снижения ключевой ставки ожидают в два раза меньше — только 6% респондентов. Оставшиеся 5% затруднились с ответом.

Интерес к ключевой ставке ЦБ за последние 2 года вырос среди 46% опрошенных россиян.

Причем, большинство из них планируют открыть вклад (31%) или взять кредит (28%). Еще 16% указали, что планируют изъять уже имеющийся вклад и открыть новый на более выгодных условиях. Оставшиеся 25% указывают на другие причины своего повышенного внимания к ставке.

Следующие заседания совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдут 16 февраля и 22 марта 2024 года.

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Илина Хакимова