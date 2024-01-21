Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров из-за задержки движения 10 поездов в Татарстане

Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на Горьковской железной дороге. Как напомнили в ведомстве, в Татарстане произошли задержки движения 10 поездов.

В ведомстве рассказали, что поездными бригадами в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры поездов, имеющих отставание от графика более 4-х часов, обеспечены дополнительным питанием.

— Из-за сложных погодных условий после сильного снегопада в Нижегородской, Кировской областях, республиках Татарстан и Удмуртии возможны задержки в движении пригородных и пассажирских поездов, — сказано в сообщении прокуратуры.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры, сообщили в ведомстве.

В пресс-службе Горьковской железной дороги ранее сообщали о четырех застрявших поездах: №111 Круглое Поле — Москва, №115 Томск — Адлер, №118 Москва — Новокузнецк и №60 Москва — Сургут.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».