В России продлили период отказа от дополнительных услуг при оформлении кредита

Период, в течение которого россияне могут отказаться от дополнительных услуг, предоставляемых банками и микрофинансовыми организациями, продлен с 14 до 30 дней. Эти изменения в «Закон о потребительском кредите» вступают в силу с 21 января.

Согласно новым правилам, кредиторы обязаны направлять заемщикам полный перечень дополнительных услуг, полученных вместе с кредитом, и напоминать о возможности отказа от них в течение месяца после заключения договора. Это позволит избежать навязывания ненужных услуг и переплат.

Кроме того, вступивший в силу закон обязывает кредитные организации указывать полную стоимость кредита на своих официальных сайтах. Ранее эта информация указывалась только в рекламе на сторонних ресурсах.

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Галия Гарифуллина