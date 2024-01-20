В Татарстане в воскресенье сохранится непогода: сильный снег, метель и плохая видимость

В Татарстане ночью и днем 21 января сохранится непогода, предупреждает Гидрометцентр по республике.



В регионе ожидается сильный снег и ветер порывами 15—20 м/с, метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

На дорогах снежные заносы и сильная гололедица, налипание мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.

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Маргарита Головатенко