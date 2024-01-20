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Промышленность

Гендиректором «Челныводоканала» вновь назначен Кирилл Пузырьков

19:10, 20.01.2024

Кирилл Пузырьков, ранее работавший на руководящих должностях в КАМАЗе, вновь назначен генеральным директором ООО «Челныводоканал», дочерней компании предприятия, сообщает пресс-служба автогиганта.

В этой должности Пузырьков сменил Владислава Гаврилова, который продолжит работу в компании в качестве консультанта в структуре автопредприятия.

Кирилл Пузырьков — опытный управленец с профильным образованием и многолетним стажем работы в КАМАЗе. Он начал свою карьеру в компании в 2002 году, занимал различные руководящие посты и уже возглавлял «Челныводоканал» с 2014 по 2020 год.

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Маргарита Головатенко
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