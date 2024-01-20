Марат Хуснуллин: семейная ипотека стала самой популярной программой в 2023 году

По итогам 2023 года «Семейная ипотека» с государственной поддержкой стала наиболее востребованной ипотечной программой в России, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он отметил значительный рост выдачи льготных ипотечных кредитов — более чем в полтора раза по сравнению с предыдущим годом.



За прошлый год было выдано около 7 миллионов ипотечных кредитов, из которых более 2,4 миллиона — по льготным программам. Прирост ипотечного портфеля составил 4 триллиона рублей, что вдвое больше, чем в 2022 году.

Хуснуллин подчеркнул, что иоптечное кредитование важно продолжать развивать. Он также отметил, что объем средств на эскроу-счетах, обеспечивающих финансирование жилищного строительства, составляет около 6 триллионов рублей, сообщает ТАСС.

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Маргарита Головатенко