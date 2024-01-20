Россия в 2023 году сохранила лидерство по поставкам нефти в Китай

В 2023 году Россия осталась лидером по поставкам нефти в Китай — продемонстрировав показатель в 107,024 млн тонн на 60,644 млрд долларов, следует из данных главного таможенного управления КНР.



В январе-декабре 2023 года поставки выросли на 24,1%, если сравнить их с аналогичным периодом 2022-го, когда Китай закупил у России 86,24 млн тонн нефти на 58,584 млрд долларов.

Второе место по поставкам нефти в Китай по итогам года заняла Саудовская Аравия — 85,95 миллиона тонн на 53,88 млрд долларов, на третьем — Ирак с поставками на 54,79 млн тонн на 35,21 млрд долларов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко