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Проезд от Набережных Челнов до Елабуги открыт только для легковых автомобилей

17:35, 19.01.2024 1

Проезд от Набережных Челнов до Елабуги открыт только для легковых автомобилей. Об этом «Реальному времени» сообщили в Госавтоинспекции по Татарстану.

Напомним, стоимость такси из Набережных Челнов в Елабугу достигла 20 тысяч рублей. Такие цены предлагает сервис «Яндекс. Такси».

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Галия Гарифуллина
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:41
    кто ж межгород на яндекс-такси ездит) даже в спокойное время дорого
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