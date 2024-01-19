Проезд от Набережных Челнов до Елабуги открыт только для легковых автомобилей

Проезд от Набережных Челнов до Елабуги открыт только для легковых автомобилей. Об этом «Реальному времени» сообщили в Госавтоинспекции по Татарстану.



Напомним, стоимость такси из Набережных Челнов в Елабугу достигла 20 тысяч рублей. Такие цены предлагает сервис «Яндекс. Такси».



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Галия Гарифуллина