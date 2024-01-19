Цена на такси из Набережных Челнов в Елабугу выросла до 20 тысяч рублей
Стоимость такси из Набережных Челнов в Елабугу достигла 20 тысяч рублей. Такие цены предлагает сервис «Яндекс. Такси».
Проезд от Набережных Челнов до Елабуги открыт только для легковых автомобилей, сообщили «Реальному времени» в Госавтоинспекции по Татарстану.
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