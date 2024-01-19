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Цена на такси из Набережных Челнов в Елабугу выросла до 20 тысяч рублей

17:10, 19.01.2024 1

Стоимость такси из Набережных Челнов в Елабугу достигла 20 тысяч рублей. Такие цены предлагает сервис «Яндекс. Такси».

Проезд от Набережных Челнов до Елабуги открыт только для легковых автомобилей, сообщили «Реальному времени» в Госавтоинспекции по Татарстану.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Такси»

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Галия Гарифуллина
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:20
    Кошмар полнейший! Вот вроде хочешь машину на парковке оставить, чтобы трафик не нагружать, а когда такие цены видишь... Стыдно должно быть агрегаторам такси! Позорище!!!
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