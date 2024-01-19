Прокурор запросил обвиняемой в теракте Дарье Треповой* 28 лет лишения свободы
Обвинение запросило для Дарьи Треповой* 28 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает RT.
Также прокурор запросил обвиняемой штраф в 800 тыс. рублей.
Трепову обвиняют в теракте в санкт-петербургском кафе. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин).
Следственный комитет России в октябре завершил расследование уголовного дела о теракте в петербургском кафе. Установлено, что преступление «длительное время тщательно готовилось на территории Украины» лицами, не согласными с проведением специальной военной операции.
* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.
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