Прокурор запросил обвиняемой в теракте Дарье Треповой* 28 лет лишения свободы

Обвинение запросило для Дарьи Треповой* 28 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает RT.



Также прокурор запросил обвиняемой штраф в 800 тыс. рублей.



Трепову обвиняют в теракте в санкт-петербургском кафе. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин).

Следственный комитет России в октябре завершил расследование уголовного дела о теракте в петербургском кафе. Установлено, что преступление «длительное время тщательно готовилось на территории Украины» лицами, не согласными с проведением специальной военной операции.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.



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Маргарита Головатенко