Совет директоров «Татнефти» обсудит показатели бюджета 26 января

Совет директоров «Татнефти» проведет заседание 26 января. В повестку включили четыре вопроса, выяснило «Реальное время».

На заседании подведут итоги исполнения бюджета за 2023 год и утвердят его на февраль 2024 года. Еще в компании рассмотрят итоги деятельности управления внутреннего аудита за ушедший год, а также рассмотрят план внутренних аудиторских проектов и бюджет времени управления внутреннего аудита на 2024 год.

На заседании планируется обсудить результаты реализации ежегодного цикла по управлению уровнем удовлетворенности и вовлеченности персонала в компании и смету затрат на содержание совета директоров на текущий год.

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