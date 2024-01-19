Сегодня в Казани до -3 градусов и сильный мокрый снег

Фото: realnoevremya.ru

В пятницу, 19 января, в Казани ожидается облачная погода. В столице Татарстана прогнозируется сильный мокрый снег и метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем в Казани ожидается от -1 до -3 градусов. Также ожидается южный ветер порывами до 15—20 м/с, местами — до 25 м/с.

В целом по Татарстану завтра днем ожидается от 0 до -5 ˚С. Синоптики прогнозируют облачную погоду, днем ожидается мокрый снег и метель. Порывы ветра — до 15—20 м/с, местами — до 25 м/с. Синоптики предупреждают о сильной гололедице и снежных заносах на дорогах по всей республике.

Гидрометцентр Татарстана ранее объявил штормовое предупреждение из-за предстоящей метели с сильным ветром. Сегодня до 21:00 мск на территории республики и в ее столице ожидается метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

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Илина Хакимова