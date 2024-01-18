Накопленные инвестиции в основной капитал Татарстана достигли 1 трлн рублей — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

За 2023 год в инвестиции Татарстана вложили более 1 трлн рублей — это пятый показатель в стране, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Больше всего в республике инвестируют в обрабатывающую промышленность (45,7%), транспортировку и логистику (19,5%) и добычу полезных ископаемых (12,2%).

Самые популярные места — Елабужский район (138 млрд рублей), Казань (115,3 млрд) и Нижнекамский район (203 млрд).

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Маргарита Головатенко