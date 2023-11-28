Татьяна Голикова спрогнозировала нехватку 2 млн работников в России к 2030 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что стране к 2030 году потребуется дополнительно 2 млн работников. Нехватка кадров может наблюдаться в сфере обрабатывающего производства, а также транспорте и логистике, сказала она в рамках финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

— Мы видим, что к 2030 году, с учетом тех демографических трендов, которые складываются, российской экономике нужно будет дополнительно два миллиона трудовых ресурсов. Нам очень важно преодолеть ту структурную безработицу, которая есть сегодня на рынке труда, — цитирует ее «Интерфакс».

Голикова обратила внимание на сильные изменения, произошедшие на рынке труда за последние 1,5 года. По ее словам, правительство попросило регионы предоставить свой прогноз по тем профессиям, по которым необходимо готовить специалистов. Как итог — прогнозы разошлись.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В апреле президент России Владимир Путин обратил внимание на дефицит рабочих рук во многих сферах деятельности. Для решения этой проблемы он призвал прибегнуть к кадровому потенциалу регионов, «где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы».



В сентябре вице-премьер страны Марат Хуснуллин говорил, что России не хватает 50 тысяч строителей. Дефицит кадров к 2030 году может достигнуть 400 тысяч человек.

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Айрат Назипов