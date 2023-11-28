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Татьяна Голикова спрогнозировала нехватку 2 млн работников в России к 2030 году

16:16, 28.11.2023 2
Татьяна Голикова спрогнозировала нехватку 2 млн работников в России к 2030 году
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что стране к 2030 году потребуется дополнительно 2 млн работников. Нехватка кадров может наблюдаться в сфере обрабатывающего производства, а также транспорте и логистике, сказала она в рамках финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

— Мы видим, что к 2030 году, с учетом тех демографических трендов, которые складываются, российской экономике нужно будет дополнительно два миллиона трудовых ресурсов. Нам очень важно преодолеть ту структурную безработицу, которая есть сегодня на рынке труда, — цитирует ее «Интерфакс».

Голикова обратила внимание на сильные изменения, произошедшие на рынке труда за последние 1,5 года. По ее словам, правительство попросило регионы предоставить свой прогноз по тем профессиям, по которым необходимо готовить специалистов. Как итог — прогнозы разошлись.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В апреле президент России Владимир Путин обратил внимание на дефицит рабочих рук во многих сферах деятельности. Для решения этой проблемы он призвал прибегнуть к кадровому потенциалу регионов, «где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы».

В сентябре вице-премьер страны Марат Хуснуллин говорил, что России не хватает 50 тысяч строителей. Дефицит кадров к 2030 году может достигнуть 400 тысяч человек.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 29 ноя
    Вы дайте работу своим Россиянам.Работы нет.Люди едут на вахту чёрт знает куда,чтобы содержать семью.Закончил техникум,пошёл служить в Армию.После Армии стажа нет,нигде не берут.Учился на электрика,слава богу права были, к частнику устроился водителем.Вам строителей надо,проверьте,где работают дети после строительного техникума?
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  • Анонимно 29 ноя
    Итак уже давно. Мои дети 44года и 42 года все это прошли, окончив гос.вузы. В советское время мы все ехали по распределениям. Нам каждому было предаставлено место, подъемные и три года обязательнлй отработки. Мы с однокурсниками до сих пор вспоминаем этот факт и понимаем, что это был рай.
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