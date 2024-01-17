«Снежный апокалипсис» в Татарстане: как республика справляется с непогодой

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстан пришел мощный снегопад. Непогода в корне усложнило дорожную обстановку по всему региону. Из-за метели и обилия осадков трассы в некоторых районах республики были перекрыты федеральные трассы. Непростая ситуация и в казанском аэропорту — самолеты либо не могут вылететь из столицы республики, либо наоборот прилететь. Как регион справляется со стихией — в обзоре «Реального времени».

Где закрыто движение?

Погода испортилась еще накануне. В связи с этим на территории республики начали ограничивать движение на трассах. Так, на трассе М-5 «Урал» в Татарстане с 20.40 ввели ограничение движения для всех видов транспорта. В других случаях движение «встало» из-за многочисленных аварий. В шесть вечера на автодороге М-12, а фактически на участке пути Казань — Набережные Челны, пробка растянулась почти на 17 километров.

Ситуация ухудшилась и в среду, 17 января. Из-за непогоды с 6 часов утра перекрыли трассу М-12, а точнее участок 684 — 836 км (от Канаша до Шали)». Ограничения действуют для всех. В «Автодоре» попросили водителей отложить водителей дальнюю поездку в ближайшие сутки.

По той же причине временно ограничили движение для всех видов транспорта на участке км 199+500 — км 218+743 федеральной автодороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. Как говорят очевидцы, еще с ночи автомобилисты были «заперты» на дороге из-за непогоды.

— Спасатели МЧС России службы гражданской защиты пожарной безопасности Ульяновской области на снегоходах объезжают участок и оказывают необходимую помощь. На месте развернут подвижный пункт обогрева, — рассказали в МЧС региона.

скриншот realnoevremya.ru из yandex.ru/maps

Но и без каких-либо ограничений, водители часами стоят в пробках из-за дорожной обстановки. Например, в Зеленодольском районе республики вблизи деревни Исаково растянулась пробка на 19 км. Затор длиной 10 километров приходится преодолевать водителям, которые пытаются въехать в Набережные Челны.

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С приходом мощного снегопада столица Татарстана традиционно погружается в пробки. С утра они ожидаемо достигли 10 баллов.

Сильные пробки наблюдались во всех районах города. Много времени потеряли водители, которые ехали выбрали путь через пр. Победы, пр. Универсиады, Мамадышский тракт, Кремлевскую дамбу и ул. Копылова.

Проблемы были у водителей, которые передвигались по ул. Рихарда Зорге, Юлиуса Фучика, Хусаина Мавлютова, Даурской, Академика Сахарова, Альберта Камалеева, Аделя Кутуя и Николая Ершова. Затруднено движение и в центре города: красным цветом отображается ул. Лево-Булачная, ул. Бурхана Шахиди, ул. Пушкина, ул. Бутлерова и Щербаковский переулок.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также сильные заторы фиксировались на ул. Фатыха Амирхана, на проспекте Ямашева, ул. Мусина, Маршала Чуйкова, Декабристов, Копылова и на Горьковском шоссе.

Сразу несколько ДТП произошло в Авиастроительном районе столицы Татарстана. Они произошли на ул. Декабристов, ул. Копылова, ул. Ленинградская и ул. Беломорская.

«Реальное время» обратилось за комментарием в Госавтоинспекцию Казани. Нам сообщили, что подробная информация о количестве ДТП появится ближе к 15.00-16.00.

— В настоящее время в городе Казани сохраняются неблагоприятные дорожно-метеорологические условия, которые приводят к ухудшению сцепных свойств дорожного покрытия. Перепады температуры, осадки в виде снега, сильный ветер даже на хорошо знакомой дороге могут преподнести неприятные сюрпризы. В связи с этим, Госавтоинспекция города Казани рекомендует водителям и пешеходам быть осторожнее на дорогах при неблагоприятных погодных условиях, — сообщили «Реальному времени» в ГИБДД.

Из-за дорожного коллапса многие казанцы предпочли пересесть на метро. По этой причине в метро пришлось выводить дополнительные составы на линию.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Еще одной неочевидной проблемой перекрытия трасс и пробок стали перебои поставок в продуктовые магазины. Фуры не успевают вовремя привезти товары.

— Товар на склады приходит очень поздно либо приходит на след день. Соответственно мы водители-экспедиторы грузовиков не успеваем отвезти товар в точку. Срываются графики поставок, полки магазинов пустеют. А главное дороги не чищены, легковые автомобили ставят как попало, заезд в торговые точки почти невозможен, — рассказал «Реальному времени» один из водителей.

«Не пытайтесь покинуть Казань»

Непогода спутала карты и многим авиакомпаниям. Многие самолеты либо не могут попасть в казанский аэропорт, либо покинуть воздушную гавань.

— В ночь 16 на 17 января по причине того, что фактические метеоусловия (порывы ветра до 20 м/с, видимость менее 2 000 метров) не позволили осуществить посадку некоторых воздушных судов в аэропорту «Казань," ушли на запасные аэродромы самолёты, выполняющие рейсы из Уфы, Москвы, Шарджи, Санкт-Петербурга, Дубая и Новокузнецка. Также несколько рейсов задержано на вылет. С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта в соответствии с ФАП-82 (Федеральные авиационные правила) — предоставляются напитки, питание и проживание в гостинице, — сообщили «Реальному времени» в Международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая.



Как объяснили в аэропорту посадка и вылет бортов в аэропорту «Казань» осуществляется по фактической погоде. Решение принимает командир экипажа.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно онлайн-табло казанского аэропорта на вылет задерживаются самолеты, которые следуют в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Киров, Махачкалу, Ташкент и Тюмень.



Ситуацию прокомментировали в Приволжской транспортной прокуратуре. Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров рейсов, «не принятых аэропортом Казань по метеоусловиям»



— Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропортах Уфы и Самары. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Работниками прокуратуры в аэропортах Казани, Самары и Уфы организованы мобильные приемные для пассажиров. В случае нарушений законодательства пассажиры могут также обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45, — говорится в сообщении.

скриншот realnoevremya.ru из nbc.aero

Нелегкая обстановка и в аэропорту «Бегишево». Там на вылет задерживаются три самолета. Борт направляющийся в Нижневартовск вместо 05.25 вылетит в 11.10. Рейс до Москвы задержан на 10 часов. Еще один самолет, который полетит в Минеральные Воды, покинет воздушную гавань в 17.00, вместо 12.10.

Казанцы жалуются на работу дорожных служб

Многие горожане начали высказывать свои недовольства относительно работы дорожных в соцсетях. Свое мнение они выражают как в соцсетях мэрии, так и под публикации раиса Татарстана Рустама Минниханова в его telegram-канале:

— Вообще не чистят дороги, Зур Урам узкая дорога сама по себе, чистят плохо 2 машины разъезжаются еле-еле, если грузовая едет, то все стоят. Канализация около дома 1 по Зур Урам бьет ключом каждую неделю, потом лёд вонь колея. Где работа дорожников? Куда писать? — спрашивает пользователь.

— Я пересекла 4 района: Нигде нет снеугоборочной техники, — возмущается женщина.

— Где техника???? Кировский, Московский, Ново-Савиновский. Еду на работу по центральным улицам тонут дороги в снегу, — выразила мнение жительница города.

— Почему техники которой у нас много-много закупили нет на дорогах? Оттого что вы ждете окончания снегопада, общее количество снега меньше не станет, убирать только сложнее будет, — написал в соцсетях мэрии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В мэрии подчеркнули, что работа по уборке снега шли всю ночь и активно продолжаются сейчас. Техника борется со снегом многократно по одним и тем же участкам дорог.

— Порядок работы остаётся прежним: стартуют от магистралей с наиболее интенсивным движением транспорта, в том числе общественного, постепенно переходя к менее загруженным. Сейчас идёт поэтапная уборка и формирование снежных валов, вывоз запланирован на часы с меньшей нагрузкой на дороги, — объяснили сотрудники исполкома.

Там также рассказали, что технику вывели не в полном объеме, так как есть грейдеры могут парализовать движение на некоторых участках. Они работают там, где позволяет график.

Погода изменится?

Накануне в Татарстане объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали о сильной метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сильном снеге и снежных заносах.

Как считают в Гидрометцентре Татарстана, такая погода продлится до полудня 17 января.

По прогнозу ведомства, в четверг, 18 января, ночью местами на территории республики еще выпадет небольшой снег. Мощного снегопада в республике, скорее всего, ждать не стоит.

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Айрат Назипов