Казань вторые сутки «стоит» в пробках: утром они достигли 8 баллов
Пробки в Казани утром четверга, 18 января, достигли 8 баллов. По городу наблюдаются несколько ДТП. Сложная дорожная ситуация практически во всех районах столицы Татарстана, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».
Особенно движение затруднено Мамадышском тракте, ул. Центральной, ул. Мира, Горьковском шоссе и ул. Беломорская.
Красным цветом окрашено и движение на пр. Победы в районе ТЦ «Сити-Центр». Сильно затруднено движение на ул. Баки Урманче.
Сложная дорожная ситуация наблюдается и на ул. Рихарда Зорге, ул. Гвардейской, ул. Даурской, ул. Николая Ершова и ул. Космонавтов.
«Стоит» и центр города: красным цветом отображается ул. Лево-Булачная, ул. Бурхана Шахиди, ул. Пушкина, ул. Астрономическая, ул. Татарстан, ул. Бутлерова и Щербаковский переулок.
Напомним, вчера утром Казань «стояла» в 10-балльных пробках. К вечеру они достигли восьми баллов. В столице Татарстана на ближайшие трое суток объявлен план «Буран». За последние сутки с улиц Казани вывезли больше 12 тысяч тонн снега.
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