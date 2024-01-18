Мэрия Казани «готовится к новой снежной битве»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В мэрии Казани рассказали о том, как проходила уборка снега прошедшей ночью. Там напомнили, что в столице Татарстана на ближайшие трое суток объявлен план «Буран», а это значит, что к уборке дорог могли привлекать до 800 единиц спецтехники.

За последние сутки с улиц Казани вывезли больше 12 тысяч тонн снега.

Всего с начала зимы было вывезено уже большее 460 тысяч тонн снега. Снег вывозится на 8 снегоплавильных станций города. Как уточняется, все городские службы переведены в режим повышенной готовности на ближайшие несколько дней и работают в усиленном режиме.

— В первую очередь очищают центральные магистрали, по которым проходят автобусные маршруты, остановочные площадки и дороги с наиболее интенсивным трафиком, — объяснили в мэрии.



Напомним, с завтрашнего дня Татарстан вновь накроет мощный снегопад. С 19 по 21 января на территории республике выпадет 25—35 мм осадков, что дополнительно составит еще 60—70% от месячной нормы. В Казани, по прогнозам синоптиков, за эти три дня ожидается еще 47 мм осадков. В зависимости от структуры и плотности снега высота снежного покрова может достигнуть 47—70 см.

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Илина Хакимова