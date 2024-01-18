В Татарстане на четырех участках М-5 «Урал» сняли ограничения движения для всех видов транспорта

На четырех участках трассы М-5 «Урал» протяженностью 30 км в Татарстане сняли ограничения движения для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Как уточняется, ограничения в 07.00 мск для всех видов автотранспортных средств были сняты:

в Бугульминском районе на трех участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км (общей протяженностью 7,5 км);

в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км (протяженностью 22,5 км).

Вчера вечером возобновили движение по участку трассы М-12 «Восток» в Татарстане, ранее приостановленное из-за сильной метели. Еще ранее ограничения сняли по всем участкам федеральных трасс М-7 «Волга», Р-239, Р-241, А-295 и А-151 в РТ.

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Илина Хакимова