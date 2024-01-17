В Татарстане за неделю снизились цены на ряд продуктов питания
В Татарстане за неделю с 25 декабря по 9 января подешевели некоторые продукты питания, следует из информации Татарстанстата.
Подешевела мясная продукция — свинина, баранина, куры, сосиски и колбаса. Незначительно снизились цены на сливочное масло, сахар и молоко. Также подешевели яблоки и бананы.
По данным Татарстанстата, сильнее всего выросли в цене свежие огурцы — со 175,41 до 216,24 рубля за килограмм (рост на 23,4%) и морковь с 30,68 до 33,68 рубля за килограмм (на 10%).
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