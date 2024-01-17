Официальная статистика: в Татарстане за неделю подорожали огурцы, морковь и чай

В Татарстане за неделю с 25 декабря 2023 года по 9 января 2024-го подорожали некоторые продукты, согласно данным Татарстанстата.



Выше всего выросли в цене: свежие огурцы — с 175,41 до 216,24 рубля за килограмм (рост на 23,4%); морковь с 30,68 до 33,68 рубля за килограмм (на 10%).

Также отмечается рост цен на черный байховый чай (+3,9%), подсолнечное масло (+0,8%), говядину (+0,2%). Незначительно подорожали творог и сметана.

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Маргарита Головатенко