Казанский пенсионер стал жертвой мошенников при попытке заработать на бирже

В Казани 74-летний житель стал жертвой мошенников, пытаясь заработать на биржевых операциях. Злоумышленники действовали по стандартной схеме: позвонили пенсионеру на мобильный телефон и представились сотрудниками брокерской компании. Они убедили пожилого мужчину установить специальные программы для проведения финансовых операций.

Однако, следуя указаниям мошенников, пенсионер не только не получил обещанной прибыли, но и лишился всех своих сбережений. Сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст.159 УК России). Полиция ищет подозреваемых.

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