Татарская транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса Казань — Уфа

Татарская транспортная прокуратура начала проверку после длительной задержки рейса, вылетающего из Казани в Уфу. Ведомство проконтролирует соблюдение прав пассажиров, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, 16 января задержали рейс №134 авиакомпании Utair. Вылет отложили с 14:15 до 22:20 по причине задержки прибытия воздушного судна из другого рейса.

На рейс были зарегистрированы 67 пассажиров. На время ожидания вылета авиакомпания предоставит пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры.

15 января самолет авиакомпании «Россия» не смог вовремя вылететь из Казани в Санкт-Петербург. Он задержался на 2 часа. В Международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая объяснили «Реальному времени», что рейс задержали по причине позднего прибытия борта в воздушную гавань.

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Маргарита Головатенко