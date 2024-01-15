Вылет авиарейса из Казани в Санкт-Петербург задерживается на два часа

Фото: realnoevremya.ru

Самолет авиакомпании «Россия» не смог вовремя вылететь из Казани в Санкт-Петербург. Он задерживается на два часа, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

Информацию нашему изданию подтвердили в Международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая. Там объяснили, что рейс задержан по причине позднего прибытия борта в воздушную гавань.

Согласно данным онлайн-табло, самолет должен был покинуть столицу Татарстана в 11.20, но вылет отложили сначала до 12.20, а затем и до 13.35.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов