Whoosh совершил обратный выкуп акций
Whoosh совершил обратный выкуп 9 070 своих акций, выяснило «Реальное время».
До сделки компании принадлежало 192 262 голосующие акции. После обратного выкупа их количество увеличилось до 201 332. Ценные бумаги торгуются на Мосбирже в районе 221 рубля.
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