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Экономика

Whoosh совершил обратный выкуп акций

15:54, 16.01.2024 1

Whoosh совершил обратный выкуп 9 070 своих акций, выяснило «Реальное время».

До сделки компании принадлежало 192 262 голосующие акции. После обратного выкупа их количество увеличилось до 201 332. Ценные бумаги торгуются на Мосбирже в районе 221 рубля.

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Галия Гарифуллина
Экономика
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:09
    такая корова нужна самому
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