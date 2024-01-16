В Казани арестованный ВИП-инспектор Госстройнадзора требует восстановления в должности

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

С иском в казанский суд обратился обвиняемый в получении трех взяток экс-руководитель Северо-Западного подразделения Госстройнадзора Татарстана Ильнур Самигуллин. Он требовал признать незаконным его увольнение по утрате доверия и восстановить его в должности, однако две судебные инстанции в иске отказали.



Сначала на сторону работодателя встал Вахитовский райсуд Казани, затем — Верховный суд Татарстана. В настоящее время увольнение Самигуллина его защитник обжаловала в кассации.

Поводом для жестких мер со стороны Госстройнадзора стало не только уголовное дело против руководителя, но и служебная проверка, которая выявила укрытый Самигуллиным от начальства конфликт интересов — его мать приобрела квартиру с дисконтом у застройщика поднадзорного Самигуллину объекта.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Следователи Приволжского отдела Следкома по РТ уже предъявили ВИП-инспектору окончательное обвинение по трем эпизодам получения взяток — квартирой и услугами со стороны застройщиков трех ЖК в Лаишевском и Пестречинском районах. Вину он не признает. Суда ждет под арестом.

Новые подробности резонансного дела — в репортаже «Реального времени».