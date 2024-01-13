В течение года в Татарстане построят и модернизируют свыше 3 тысяч объектов

В рамках 44 республиканских программ в Татарстане запланировано строительство, ремонт, модернизация и благоустройство 3 365 объектов на общую сумму более 57 миллиардов рублей. Работы проведут в течение года, рассказал на совещании в Доме Правительства Татарстана министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

В этом году Минстрой задействуют в реализации 5 национальных проектов и 3 госпрограмм, в рамках которых предстоит мониторинг строительства и ремонта 222 объектов. Соглашения со всеми профильными федеральными министерствами и ведомствами заключены.

В нацпроект «Здравоохранение» включили 128 объектов. В рамках него в регионе построят две поликлиники, центр врача общей практики и 20 ФАПов. Еще 28 ФАПов возведут на республиканские средства. Также в рамках нацпроекта запланирован капитальный ремонт 82 ФАПов и 23 медицинских учреждений.

Еще в этом году построят две школы (в Казани и Пестречинском районе), отремонтируют два сельских дома культуры, детскую школу искусств и реконструюируют Казанский государственный театр юного зрителя в Казани. Кроме того, запланировано строительство и ремонт 10 социальных объектов в Сабинском, Мамадышском, Кукморском, Рыбно-Слободском и Апастовском районах республики.

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Айрат Назипов