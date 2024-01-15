Голоса на выборах президента России в Татарстане посчитают 44 КОИБа

Для обработки голосов на выборах президента России в Татарстане используют 44 комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии региона Андрей Нефедов на заседании ЦИК республики.



Рассчитывается, что это «позволит повысить открытость и гласность при проведении выборов, минимизировать человеческий фактор при подведении итогов голосования».

Все участковые избирательные комиссии, в которых планируют использовать электронные устройства для подсчета голосов, уже применяли их на федеральных выборах.

Как отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, все КОИБы готовы к работе, а сотрудники прошли необходимое обучение.

Выборы президента России состоятся в этом году. Впервые в истории они состоятся в трехдневном формате — 15, 16 и 17 марта.

Центризбирком Татарстана создаст 45 временных избирательных участков в период проведения выборов президента России.

Андрей Кондратьев отметил, что в текущей избирательной кампании есть и новшества. К ним относится проект «Информ УИК» — система персонального информирования избирателей. Через одноименное приложение в феврале и марте члены участковых избирательных комиссий будут адресно оповещать о сроках, времени, месте голосования.

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Маргарита Головатенко