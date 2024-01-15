В ЦИК Татарстана рассказали о подготовке к выборам президента России

В Татарстане готовятся к выборам президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта этого года. Впервые в истории они состоятся в трехдневном формате. Председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев рассказал «ГТРК Татарстан», как в регионе готовятся к выборам.



— Выборы президента России — это главное электоральное событие этого года и, безусловно, это вклад каждого избирателя в будущее нашей страны. Мы выбираем главу государства — президента России, от решения которого будет зависеть международная политика, внутренняя политика, социальная политика. Жизнь и состоятельность наших граждан. Будущее их детей, — рассказал председатель ЦИК.

Он отметил, что в текущей избирательной кампании есть и новшества. К ним относится проект «Информ УИК» — система персонального информирования избирателей. Через одноименное приложение в феврале и марте члены участковых избирательных комиссий будут адресно оповещать о сроках, времени, местах голосования.

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Маргарита Головатенко