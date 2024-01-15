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Промышленность

Андрей Чурсин назначен генеральным директором ТФК «КАМАЗ» по совместительству

15:19, 15.01.2024

Андрей Чурсин вступил в должность заместителя генерального директора по продажам и сервису ПАО «Торгово-финансовая компания «КАМАЗ», сообщает пресс-служба предприятия.

Чурсин сменил на посту Дмитрия Леонова, который покидает компанию по соглашению сторон.

Андрей Чурсин родился в 1963 году, окончил Ленинградский институт водного транспорта и Финансовый университет при правительстве России. Он имеет обширный опыт работы в различных компаниях на управленческих должностях. До прихода в ТФК «КАМАЗ» он работал в структурах Scania, занимался управленческим консалтингом и торговлей автомобилями. Женат, имеет четверо детей.

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Маргарита Головатенко
ПромышленностьМашиностроениеБизнесТранспорт Татарстан
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