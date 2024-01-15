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Вероника Кудерметова завершила выступление на Australian Open

13:54, 15.01.2024

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла Виктории Голубич из Швейцарии в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне. Таким образом, спортсменка завершила выступление на турнире Australian Open.

Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Представительница Швейцарии одержала победу со счетом 7:6 (7:4), 1:6, 6:1.

Во втором круге Голубич встретится с чешской теннисисткой Катериной Синяковой, которая прошла в следующий круг турнира. Она обыграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан. Счет составил 2:6,5:7.

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Спорт Татарстан
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