Вероника Кудерметова завершила выступление на Australian Open
Казанская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла Виктории Голубич из Швейцарии в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне. Таким образом, спортсменка завершила выступление на турнире Australian Open.
Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Представительница Швейцарии одержала победу со счетом 7:6 (7:4), 1:6, 6:1.
Во втором круге Голубич встретится с чешской теннисисткой Катериной Синяковой, которая прошла в следующий круг турнира. Она обыграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан. Счет составил 2:6,5:7.
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