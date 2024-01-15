Ренат Хабиров стал главным инженером КАМАЗа

Главным инженером ПАО «КАМАЗ» назначен Ренат Хабиров. Об этом сообщает пресс-служба челнинской компании.

Ренат Хабиров начал карьеру в структуре организации еще во время учебы. В 2006 году в ОАО «КАМАЗ-Металлургия» он возглавил бюро планирования и анализа смет накладных расходов, спустя 2 года был назначен заместителем главного бухгалтера этого предприятия

В 2010 году он возглавил планово-экономический отдел ЗАО «Челныводоканал», через 2 года стал заместителем по экономике и финансам на прессово-рамном заводе, еще через 3 года ему доверили контроллинг и координацию камазовского проекта реинжиниринга.

До назначения на пост главного инженера Хабиров также отвечал за финансы в «Ремдизеле», в 2021 году возглавил «КАМАЗ-Энерго».

Ренат Хабиров заменит на этом посту Алексея Титова. Он стал главным инженером КАМАЗа в сентябре 2020 года. Титов проработал на этой должности около 2 лет.

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Айрат Назипов