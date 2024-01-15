Wildberries пытается найти 16 сотрудников после пожара

Компания Wildberries пытается установить местонахождение 16 сотрудников компании, которые находились на складе в Санкт-Петербурге во время пожара. Информация опубликована в telegram-канале организации.

— На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек, — сказано в сообщении.

Как сообщили в Wildberries, никто из работников склада не числится пропавшими без вести.

Накануне в компании сообщили, что некоторые сотрудники оставили свои телефоны на складе, спешно покидая его. Ранее Wildberries не могла связаться с 54 своими сотрудниками.

Площадь пожара составила 70 тысяч квадратных метров. Следственный отдел по Пушкинскому району Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в связи с пожаром.

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