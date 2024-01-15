«Газпром» обновил суточный рекорд по поставкам газа в России
Компания «Газпром» установила новый рекорд по суточным поставкам газа через Единую систему газоснабжения России, сообщила компания в своем telegram-канале.
13 января было поставлено почти 1,815 миллиарда кубических метров газа, что значительно превышает предыдущий максимум, зафиксированный 10 лет назад.
Ранее, 12 января, был установлен предыдущий рекорд суточных поставок газа, который составлял 1,788 миллиарда кубических метров. Таким образом, за 2 дня «Газпром» сумел обновить этот рекорд.
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